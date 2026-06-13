Два южных аэропорта России временно закрылись

В аэропортах Геленджик и Краснодар (Пашково) введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил в социальных сетях пресс-секретарь руководителя ФАВТ Артем Кореняко. О возобновлении их деятельности в рамках стандартного графика пока не сообщается. Согласно действующему NOTAM, воздушные гавани принимают регулярные рейсы с 08:30 до 20:00.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточнил Кореняко.

Ранее в аэропортах Ижевска и Перми временно ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Как сообщили в Росавиации, решение принято для обеспечения безопасности полетов.

До этого отсутствие напряжения в контактной сети на станции Кряж Куйбышевской железной дороги привело к задержке 10 поездов. Кроме того, отменили пригородный поезд № 7109 сообщением Самара — Новокуйбышевск. Причины отключения напряжения не уточнялись. Отклонение от графика составляло до 1,5 часа.

Также генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова напомнила, что авиакомпания обязана обеспечить пассажиров горячим питанием при задержке рейса на четыре часа. По ее словам, если перелет откладывается на период до восьми часов в дневное время, перевозчик также должен разместить людей в гостинице.