В МВФ заявили о нарушениях Украины МВФ: Украина в первом квартале 2026-го года не выполнила одно из условий кредита

Украина в первом квартале 2026 года не смогла достичь одного из структурных целевых показателей, предусмотренных кредитной программой Международного валютного фонда, сообщается в заявлении МВФ. Еще два условия были выполнены, но с задержкой.

Два структурных целевых показателя на первый квартал были выполнены с задержкой, а один не был достигнут, — говорится в сообщении фонда.

Детали о том, какие именно обязательства оказались нарушены, в заявлении не раскрываются. Фонд даст более подробную оценку после завершения очередного пересмотра программы.

Ранее сообщалось, что международные резервы Украины потеряли 20% своего объема с начала года. Это связано со скудными поступлениями от партнеров, обслуживанием внешнего долга и усилиями Нацбанка по сдерживанию падающей гривны. Согласно статистике НБУ, совокупный объем запасов сократился с $57,3 млрд (4,2 трлн рублей) на 1 января до $45,7 млрд (3,3 трлн рублей) на 31 мая 2026 года.

До этого международный валютный фонд одобрил выделение очередного финансового транша Армении в размере $25 млн (1,7 млрд рублей). Решение было принято после завершения парламентских выборов в республике, на которых победу одержала партия «Гражданский договор» премьер-министра страны Никола Пашиняна.