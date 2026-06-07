Международные резервы Украины потеряли 20% своего объема с начала года, говорится на сайте украинского регулятора. Это связано со скудными поступлениями от партнеров, обслуживанием внешнего долга и усилиями Нацбанка по сдерживанию падающей гривны. Согласно статистике НБУ, совокупный объем запасов сократился с $57,3 млрд (4,2 трлн рублей) на 1 января до $45,7 млрд (3,3 трлн рублей) на 31 мая 2026 года.

Самой затратной статьей стали валютные интервенции украинского регулятора: на внутреннем рынке продано $14,5 млрд, однако это не остановило ослабление национальной валюты. Официальный курс гривны к доллару опустился с отметки 42,35 (700 рублей) на новогодние праздники до 44,38 (735 рублей) к 5 июня, что является абсолютным историческим максимумом. Падение продолжается несмотря на многомиллиардные вливания.

Параллельно с сокращением резервов страна направляла средства на погашение процентов по внешним займам и валютным облигациям государственного долга. За пять месяцев Киев перечислил кредиторам $1,77 млрд (130 млрд рублей). Поступления от западных партнеров оказались крайне скудными: всего $5 млрд (367 млрд рублей) от Всемирного банка, Евросоюза и МВФ, причем основная доля в $3 млрд (220 млрд рублей) пришлась только на март, а в остальные месяцы финансовая поддержка была ощутимо меньше.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин допустил, что ФРГ способна оказаться первым государством внутри Евросоюза, прекратившим финансовую поддержку Киева. Аналитик полагает: подобное решение Берлина станет реальным при условии победы оппозиционного объединения «Альтернатива для Германии», которое сейчас наращивает политическое влияние.