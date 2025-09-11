Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 19:17

На Украине посчитали, сколько денег Киев получил в 2025 году

Нацбанк Украины: страна получила $30 млрд международной помощи с начала года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Киев с начала 2025 года получил $30 млрд (около 2,5 трлн рублей) международной финансовой помощи, сообщил Нацбанк Украины. Регулятор оценил текущий размер поступлений из-за рубежа в документе, посвященном решению по учетной ставки.

Внешняя помощь поступает в достаточных объемах для поддержки международных резервов на должном уровне и финансирования дефицита бюджета, — уточнили в НБУ.

Нацбанк добавил, что на фоне нынешней динамики боевых действий «актуализировались риски дополнительных бюджетных расходов, в том числе на обороноспособность». Регулятор обратил внимание на инфляцию, которая закрепляется на территории снижения, но продолжает оставаться высокой. 11 сентября НБУ оставил ставку на уровне 15,5%.

Ранее украинский кабмин посчитал, что стране понадобится получать финпомощь в 2026 году в размере около $60 млрд (более 5,5 трлн рублей). Такой вывод правительство сделало на случай продолжения боевых действий. В кабмине отметили, что в эту сумму не входят прямые поставки вооружений и денег, которые выделяются на закупку оружия у США по программе PURL.

Украина
НБУ
деньги
помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский опозорился с дронами в Польше, лютые удары по ВСУ: что дальше
Названа дата заседания совбеза ООН по инциденту с БПЛА в Польше
Политолог объяснил, почему Стармер перетасовал правительство Британии
Зеленский не дал отцу проститься с убитой в США дочерью
Несчастная мать и долги: как живет семья летчика-предателя Кузьминова
Албания первой в мире назначила цифрового министра
ВС Непала приняли важное решение на фоне беспорядков в стране
Снится смерть бабушки: скрытое значение для вашего пола
Стало известно, как стрелявший в Чарли Кирка мог скрыться
РПЦ извергла запрещенного священника-гуру
ФБР показало предполагаемого убийцу сторонника Трампа
«Кровь боевых товарищей»: российскому перебежчику предрекли смерть
Захарова ответила на решение Токио закрыть культурные центры в России
Захарова нашла одно сходство между ЕС и Римской империей
Европейская страна ввязалась в скандал с «российскими» дронами в Польше
Драка из-за лезгинки и школьница на коленях: главные ЧП дня
В Чехии вызвали российского посла из-за инцидента с БПЛА в Польше
Военэксперт назвал цели применения ОДАБ-1500 в зоне СВО
«Еще больно»: Симоньян раскрыла правду о своем самочувствии
«Старый и больной человек»: Коц призвал игнорировать Пугачеву
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.