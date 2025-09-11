На Украине посчитали, сколько денег Киев получил в 2025 году

На Украине посчитали, сколько денег Киев получил в 2025 году Нацбанк Украины: страна получила $30 млрд международной помощи с начала года

Киев с начала 2025 года получил $30 млрд (около 2,5 трлн рублей) международной финансовой помощи, сообщил Нацбанк Украины. Регулятор оценил текущий размер поступлений из-за рубежа в документе, посвященном решению по учетной ставки.

Внешняя помощь поступает в достаточных объемах для поддержки международных резервов на должном уровне и финансирования дефицита бюджета, — уточнили в НБУ.

Нацбанк добавил, что на фоне нынешней динамики боевых действий «актуализировались риски дополнительных бюджетных расходов, в том числе на обороноспособность». Регулятор обратил внимание на инфляцию, которая закрепляется на территории снижения, но продолжает оставаться высокой. 11 сентября НБУ оставил ставку на уровне 15,5%.

Ранее украинский кабмин посчитал, что стране понадобится получать финпомощь в 2026 году в размере около $60 млрд (более 5,5 трлн рублей). Такой вывод правительство сделало на случай продолжения боевых действий. В кабмине отметили, что в эту сумму не входят прямые поставки вооружений и денег, которые выделяются на закупку оружия у США по программе PURL.