08 января 2026 в 18:22

Пошаговый рецепт зеленого супа для похудения

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суп с брокколи и шпинатом — насыщенный витаминами, легкий и сытный.

Начинаем с нарезки 200 г брокколи на соцветия и 100 г свежего шпината. В кастрюле разогреваем 1 ст. л. оливкового масла, добавляем мелко нарезанную луковицу и слегка обжариваем. Заливаем 1 л овощного бульона, добавляем брокколи и варим 10 минут. В конце добавляем шпинат и варим еще 3–5 минут до мягкости. Приправляем солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. Можно подавать с долькой лимона для свежести.

Суп с брокколи и шпинатом получается нежным, ароматным и низкокалорийным — идеальное блюдо для похудения и здорового рациона.

Ранее мы рассказали, как готовить кольца кальмара в кляре.

