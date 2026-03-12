Супы готовлю только с фаршем: насыщенный мясной вкус без длительной варки — элементарный рецепт

Супы готовлю только с фаршем! Получается насыщенный мясной вкус без длительной варки. Идеальное решение для сытного обеда, когда времени мало. Элементарный рецепт!

Для приготовления вам понадобится: 300 г куриного фарша, 4-5 картофелин, 1 луковица, 1 морковь, 50 г сливочного плавленого сыра, соль, перец, зелень (укроп, петрушка), растительное масло, лавровый лист.

Рецепт: в кастрюле вскипятите 2 литра воды, добавьте нарезанный кубиками картофель и варите 10-15 минут. На сковороде разогрейте масло, обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте тертую морковь и жарьте 5 минут. Затем добавьте куриный фарш и жарьте, разбивая комочки, до изменения цвета и румяной корочки. Переложите зажарку с фаршем в кастрюлю с картофелем. Добавьте лавровый лист, соль, перец и варите еще 10 минут. В самом конце добавьте сыр и мелко рубленую зелень, перемешайте до растворения сыра и сразу снимайте с огня. Дайте настояться 10-15 минут.

