Беру банку горошка и готовлю сливочный суп: для сытных и ароматных обедов

Беру банку горошка и готовлю сливочный суп: для сытных и ароматных обедов

Это блюдо станет спасением, когда хочется чего-то вкусного и домашнего без долгих приготовлений. Беру банку горошка и готовлю сливочный ароматный суп. Быстрый рецепт для сытных и ароматных обедов.

Секрет его кремовой текстуры и насыщенного вкуса — в плавленых сырках, которые, растворяясь в бульоне, создают густую, бархатистую основу с нежным молочным привкусом.

Для приготовления понадобится: 1 луковица, 1 морковь, 4 средние картофелины, 2 плавленых сырка, горстка вермишели, 1 банка консервированного зеленого горошка, 2 л воды, соль, перец. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке. Обжарьте их до мягкости. Картофель очистите и нарежьте кубиками. В кастрюле вскипятите воду, добавьте картофель и варите 10 минут. Затем добавьте зажарку. Плавленые сырки нарежьте кубиками и добавьте в суп. Размешивайте, пока сырки полностью не растворятся. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте вермишель и варите еще 5–7 минут до ее готовности. В конце приготовления добавьте консервированный горошек без жидкости. Доведите суп до кипения и сразу снимите с огня. Дайте настояться 5–10 минут.

Ранее стало известно, как приготовить капустняк по-польски: сытные щи из кислой капусты и копченой колбасы.