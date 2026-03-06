Зимняя Олимпиада — 2026
Постный супчик на каждый день, который вкуснее и сытнее мясного: рецепт сразу разлетелся по подругам

Фото: D-NEWS.ru
Беру нут, картофель и морковь — и варю сытный постный суп, в котором крупы заменяет турецкий горох. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для постного меню или уютного семейного обеда. Его необычность в том, что нут, богатый растительным белком, делает суп сытным и наваристым без грамма мяса, а его способность держать форму позволяет наслаждаться этим супом несколько дней подряд. Получается обалденная вкуснятина: нежный, слегка ореховый вкус нута, мягкий картофель, ароматная зажарка и свежая зелень создают идеальный баланс. Бульон становится гуще и насыщеннее, если часть нута слегка размять прямо в кастрюле. Этот суп разлетелся по подругам — каждая просит рецепт!

Для приготовления вам понадобится: 3 л воды, 1,5 стакана нута, 5 картофелин, 1 морковь, 1 луковица, около 100 мл растительного масла, полпучка зелени, соль, перец, 2–3 лавровых листа. Нут замочите на ночь, промойте и варите 1–1,5 часа до мягкости. Добавьте нарезанный картофель. Лук и морковь обжарьте на масле до золотистого цвета. Когда картофель сварится, добавьте зажарку, соль, перец, лавровый лист и зелень. Проварите 5 минут. Для густоты часть нута можно размять.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

