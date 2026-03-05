Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 04:18

Бельгийский рыбный ватерзой — попробовал раз и пропал. Нежный бульон, грибы и горбуша: топ-сочетание, честное слово

Фото: D-NEWS.ru
До этого супа я думал, что все лучшее в рыбной кухне — это уха. Но ватерзой перевернул мои представления. Наваристый бульон из красной рыбы, кусочки нежной горбуши, картофель, сельдерей и грибы. А в самом конце — заправка из желтка со сливками, которая делает суп бархатным, почти кремообразным. Бельгийцы знают толк в еде.

Что понадобится для ватерзоя

Для супа нужен заранее приготовленный рыбный бульон (я варю его из обрези красной рыбы — голов, хребтов, плавников), одна горбуша (или любая красная рыба), несколько картофелин, морковь, пара стеблей черешкового сельдерея, пучок петрушки, королевские шампиньоны (грамм 200–300), немного муки, растительное масло для жарки. Для заправки: один желток, 50–100 мл сливок, соль и перец.

Как я его готовлю

В уже готовый горячий рыбный бульон закладываю нарезанный кубиками картофель и варю до полуготовности. Горбушу разделываю на филе, нарезаю порционными кусками. Королевские шампиньоны нарезаю пластинками и обжариваю на растительном масле до золотистости, в конце добавляю немного муки, чтобы слегка загустить будущий суп. Морковь нарезаю кружочками, сельдерей — кусочками, отправляю в бульон к картофелю. Когда картофель почти готов, добавляю обжаренные грибы и куски горбуши. Варю еще 5–7 минут, пока рыба не приготовится. Отдельно взбиваю желток со сливками, солью и перцем. Снимаю суп с огня и, постоянно помешивая, тонкой струйкой вливаю заправку. Добавляю мелко рубленную петрушку, даю настояться под крышкой 5 минут. Подаю горячим.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

