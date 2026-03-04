Три постных рецепта с изюминкой — простые продукты, а вкус совсем не избитый. Такие блюда приятно готовить даже вне поста

Постное меню часто кажется слишком простым: овощи, крупы и немного зелени. Но даже из самых обычных продуктов можно приготовить блюда с интересным вкусом — стоит лишь добавить один неожиданный штрих. Делюсь тремя рецептами, которые часто выручают, когда хочется чего-то лёгкого, но не скучного.

Чечевичный суп с апельсиновой ноткой

Этот суп получается густым, ароматным и очень уютным. А небольшая цитрусовая нотка делает вкус необычным. Ингредиенты: чечевица красная 200 г, картофель 2 шт., морковь 1 шт., лук 1 шт., чеснок 2 зубчика, томатная паста 1 ст. л., апельсиновая цедра ½ ч. л., растительное масло 2 ст. л., соль, чёрный перец, паприка по вкусу, зелень для подачи. Приготовление: чечевицу промойте и варите в 1,5 л воды около 10 минут. Добавьте нарезанный картофель. Лук и морковь обжарьте на растительном масле, добавьте томатную пасту и чеснок. Переложите зажарку в суп, посолите, добавьте паприку и немного апельсиновой цедры. Варите ещё 10–12 минут до мягкости.

Запечённая гречка с грибами и карамелизированным луком

Гречка в духовке получается особенно ароматной, а сладковатый лук делает вкус глубже. Ингредиенты: гречка 200 г, шампиньоны 250 г, лук 2 шт., соевый соус 1 ст. л., растительное масло 2–3 ст. л., соль, перец по вкусу. Приготовление: лук нарежьте полукольцами и медленно обжарьте на среднем огне до золотистости. Добавьте грибы и готовьте ещё несколько минут. Гречку промойте, выложите в форму, сверху распределите грибы с луком, влейте 400 мл горячей воды и немного соевого соуса. Накройте фольгой и запекайте при 180 °C около 30 минут.

Овощной салат с арахисово-чесночной заправкой

Главная изюминка этого салата — необычный соус, который делает вкус насыщенным и заменяет привычный майонез. Ингредиенты: огурцы 2 шт., помидоры 2 шт., сладкий перец 1 шт., зелёный лук небольшой пучок. Для соуса: жареный арахис 60 г, чеснок 1 зубчик, лимонный сок 1 ст. л., растительное масло 2 ст. л., соль по вкусу, немного воды. Приготовление:

Арахис измельчите в блендере с чесноком, лимонным соком и маслом. Добавьте немного воды, чтобы получился густой кремовый соус. Овощи нарежьте крупными кусочками и перемешайте с заправкой.