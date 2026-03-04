Вместо скучных супов варю чихиртму — грузинская кухня ворвалась в наше меню и прочно обосновалась. Лимонная заправка делает бульон шелковым

Честно, когда впервые попробовал чихиртму, подумал: как они делают бульон таким бархатистым? Секрет оказался прост — яйца, взбитые с лимонным соком, которые вливаются в самом конце. Они не сворачиваются, а превращают обычный куриный суп в шелковистое, нежное, почти кремообразное блюдо. А хмели-сунели и кинза добавляют тот самый грузинский характер.

Курицу (1–1,2 кг) заливаю 2–2,5 л холодной воды, довожу до кипения, тщательно снимаю пену и варю на среднем огне 40–50 минут до готовности. Готовую курицу вынимаю, бульон процеживаю через сито, мясо отделяю от костей и нарезаю кусочками. 4–5 луковиц нарезаю тонкими полукольцами. В сковороде растапливаю 30 г сливочного масла, обжариваю лук на медленном огне до мягкости и прозрачности, не допуская зажаривания. Добавляю 2 столовые ложки муки, быстро перемешиваю и прогреваю все вместе 1–2 минуты. Вливаю половник горячего бульона, тщательно размешиваю до гладкости, чтобы не было комочков. Перекладываю луковую массу в кастрюлю с бульоном и курицей. На слабом огне довожу до кипения, добавляю соль, черный перец и 1 чайную ложку хмели-сунели. 3–4 яйца взбиваю венчиком до легкой пены. Тонкой струйкой, постоянно помешивая суп, вливаю яйца. Сразу же снимаю кастрюлю с огня. Добавляю 3–4 столовые ложки лимонного сока, 3–4 измельченных зубчика чеснока и мелко нарезанную кинзу. Накрываю крышкой и даю настояться 10–15 минут. Подаю горячим, с долькой лимона и свежей зеленью.

