Режу лаваш полосками и бросаю в микроволновку: копеечная закуска из одного ингредиента

Беру тонкий лаваш, нарезаю полосками и отправляю в микроволновку — через пару минут получаю хрустящие, ароматные чипсы без грамма вредных добавок. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого перекуса или домашних посиделок. Его необычность в том, что из одного единственного ингредиента и минимума усилий рождается закуска, которая ничуть не уступает магазинным чипсам, но при этом полностью натуральна и безопасна даже для детей. Получается обалденная вкуснятина: тонкие, хрустящие ломтики с аппетитной золотистой корочкой, пропитанные ароматом копчёной паприки или любимых специй. Они такие лёгкие и воздушные, что исчезают с тарелки быстрее, чем вы успеваете приготовить новую порцию. А главное — никакой лишней калорийности и химии, только чистый вкус и удовольствие.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка тонкого лаваша, 2–3 ст. ложки растительного масла (подсолнечного, оливкового или кукурузного), соль, любимые специи (паприка, итальянские травы, чесночный порошок, хмели-сунели). Лаваш нарежьте широкими полосками, затем треугольниками. Выложите на плоскую тарелку для микроволновки, сбрызните маслом, посыпьте солью и специями, тщательно перемешайте руками. Готовьте на максимальной мощности тремя этапами: 1 минута, затем два раза по 30 секунд, каждый раз перемешивая и разделяя слипшиеся кусочки. Подавайте сразу или храните в сухой закрытой ёмкости.

