Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 14:30

Режу лаваш полосками и бросаю в микроволновку: копеечная закуска из одного ингредиента

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру тонкий лаваш, нарезаю полосками и отправляю в микроволновку — через пару минут получаю хрустящие, ароматные чипсы без грамма вредных добавок. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого перекуса или домашних посиделок. Его необычность в том, что из одного единственного ингредиента и минимума усилий рождается закуска, которая ничуть не уступает магазинным чипсам, но при этом полностью натуральна и безопасна даже для детей. Получается обалденная вкуснятина: тонкие, хрустящие ломтики с аппетитной золотистой корочкой, пропитанные ароматом копчёной паприки или любимых специй. Они такие лёгкие и воздушные, что исчезают с тарелки быстрее, чем вы успеваете приготовить новую порцию. А главное — никакой лишней калорийности и химии, только чистый вкус и удовольствие.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка тонкого лаваша, 2–3 ст. ложки растительного масла (подсолнечного, оливкового или кукурузного), соль, любимые специи (паприка, итальянские травы, чесночный порошок, хмели-сунели). Лаваш нарежьте широкими полосками, затем треугольниками. Выложите на плоскую тарелку для микроволновки, сбрызните маслом, посыпьте солью и специями, тщательно перемешайте руками. Готовьте на максимальной мощности тремя этапами: 1 минута, затем два раза по 30 секунд, каждый раз перемешивая и разделяя слипшиеся кусочки. Подавайте сразу или храните в сухой закрытой ёмкости.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
рецепты
чипсы
лаваш
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе спрогнозировали падение нефтепереработки в Азии из-за Ирана
В США начали расследование против агентов ICE
Наталья Бардо вступилась за «устаревшие» конкурсы красоты
Автоэксперт напомнил, что делать в случае заноса машины на дороге
Стала известна причина отсутствия у умершего драматурга Коляды жены и детей
В Сочи произошло землетрясение
Белый дом уличили в манипуляциях по ядерному вопросу перед атакой на Иран
Апокалипсис в Тегеране после новых взрывов сняли на видео
Экс-депутат показал язык судье и отправился в колонию
«Есть шанс»: экс-нардеп об ускорении СВО из-за конфликта на Ближнем Востоке
Турэксперт призвала россиян не отдыхать на Шри-Ланке
Викинга аномальных размеров нашли в Великобритании
Женщина потребовала моральную компенсацию за лишние 12 дней в колонии
Столица Ирана сотряслась от взрывов
В окружении Тарантино ответили на слухи о его гибели в Израиле
Нового министра обороны Ирана ликвидировали спустя сутки после назначения
Психолог назвала неочевидный фактор низкой самооценки
В США назвали четыре цели Трампа в войне с Ираном
Европолитики попросили у Украины доступ к «Дружбе»
Полковник поставил точку в споре о сроках освобождения Сум
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.