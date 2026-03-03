Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 13:34

Ленивый пирог за копейки: улитка из лаваша за 20 минут покорит всех

Пироги на скорую руку — попробуйте улитку из лаваша с творогом и зеленью Пироги на скорую руку — попробуйте улитку из лаваша с творогом и зеленью Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда времени в обрез, а накормить семью хочется чем-то домашним и теплым, выручают пироги без лишних хлопот. Один из самых недооцененных способов — свернуть начинку прямо в лаваше и запечь спиралью. Получается румяная улитка: хрустящая снаружи, нежная внутри.

Для приготовления понадобится тонкий армянский лаваш (2 листа), творог зернистый 9% (300 г), яйца (2 шт.), пучок шпината свежего (50 г), зеленый лук (30 г), укроп (20 г), сметана 15% (3 ст. л.), сыр сулугуни тертый (80 г), щепотка мускатного ореха и соль по вкусу.

Творог смешивают со сметаной, яйцом, рубленой зеленью, шпинатом и сулугуни. Добавляют мускатный орех — он дает начинке неожиданную глубину вкуса, которую мало кто использует в таких пирогах. Лаваш раскладывают, равномерно намазывают начинку, плотно сворачивают в рулет, а затем укладывают спиралью в смазанную форму диаметром 22–24 см. Сверху смазывают взбитым яйцом со сметаной. Выпекают при 180 °C около 25–30 минут до золотистой корочки.

Такие пироги хороши и горячими, и холодными — на следующий день они становятся даже сочнее. Подают с натуральным йогуртом или легким овощным салатом.

  • Калорийность на 100 г: 195 ккал.

  • БЖУ: 11,2/9,4/17,8.

Ранее мы делились рецептом полезного печенья на сковороде.

пироги
рецепты
быстрые рецепты
простые рецепты
лаваш
творог
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-глава офиса Зеленского получил новый пост
«Понимание разное»: Лисовец о предложении ввести дресс-код в театрах
Российская актриса из-за повышения цен решила уволить водителя
В СК призвали ввести условие для лишения гражданства
США могут перебросить ядерные бомбардировщики на Ближний Восток
В Госдуме оценили предложение Стерлигова вернуть Юрьев день
Нутрициолог перечислил неочевидные продукты с высокой калорийностью
Иран атаковал пункты управления американской армии в Бахрейне
Стало известно, что может вынудить Трампа отправить военных в Иран
Известный футболист мог сбежать из Ближнего Востока из-за атак Ирана
Бастрыкин придумал новое наказание для коррупционеров
Политолог назвал следующий шаг Ирана в эскалации с ОАЭ
Стало известно место прощания с Колядой
Путин и Орбан подняли вопрос о венграх в российском плену
В Совфеде высказались о вечно меняющейся позиции Зеленского про выборы
Путин принял с докладом главу Федерального казначейства России
«По щиколотку в кипятке»: девушка потеряла 8 пальцев в ночном клубе
Тысячи жителей Минаба вышли на прощание с погибшими школьницами
Удар по больнице, 22 трупа, обстрел братской могилы: ВСУ атакуют РФ 3 марта
Врач объяснил, как может навредить корсет для поддержания спины
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.