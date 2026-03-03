Ленивый пирог за копейки: улитка из лаваша за 20 минут покорит всех

Пироги на скорую руку — попробуйте улитку из лаваша с творогом и зеленью

Ленивый пирог за копейки: улитка из лаваша за 20 минут покорит всех

Когда времени в обрез, а накормить семью хочется чем-то домашним и теплым, выручают пироги без лишних хлопот. Один из самых недооцененных способов — свернуть начинку прямо в лаваше и запечь спиралью. Получается румяная улитка: хрустящая снаружи, нежная внутри.

Для приготовления понадобится тонкий армянский лаваш (2 листа), творог зернистый 9% (300 г), яйца (2 шт.), пучок шпината свежего (50 г), зеленый лук (30 г), укроп (20 г), сметана 15% (3 ст. л.), сыр сулугуни тертый (80 г), щепотка мускатного ореха и соль по вкусу.

Творог смешивают со сметаной, яйцом, рубленой зеленью, шпинатом и сулугуни. Добавляют мускатный орех — он дает начинке неожиданную глубину вкуса, которую мало кто использует в таких пирогах. Лаваш раскладывают, равномерно намазывают начинку, плотно сворачивают в рулет, а затем укладывают спиралью в смазанную форму диаметром 22–24 см. Сверху смазывают взбитым яйцом со сметаной. Выпекают при 180 °C около 25–30 минут до золотистой корочки.

Такие пироги хороши и горячими, и холодными — на следующий день они становятся даже сочнее. Подают с натуральным йогуртом или легким овощным салатом.

Калорийность на 100 г: 195 ккал.

БЖУ: 11,2/9,4/17,8.

Ранее мы делились рецептом полезного печенья на сковороде.