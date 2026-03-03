В Тель-Авиве журналистов задержали в прямом эфире у здания Минобороны

В Тель-Авиве задержали корреспондента CNN Türk Эмраха Чакмака и оператора Халила Кахрамана, передает телеканал. Журналисты вели прямой эфир возле здания Минобороны Израиля, показывая, как жители выходят из убежищ после ракетной атаки Ирана.

Съемочная группа фиксировала последствия ночного удара и движение людей на улицах, когда к ним подошли сотрудники служб безопасности. Подробности задержания не приводятся, но эфир был прерван.

Администрация президента Турции заявила, что рассматривает произошедшее как ограничение свободы слова. Власти назвали задержание очередным нападением на прессу для сокрытия правды. Анкара заявила, что ожидает разъяснений и разблокирования работы СМИ в зоне конфликта.

Ранее посол США в Израиле Майк Хакаби сообщил, что находящимся в Израиле гражданам США следует эвакуироваться наземным путем через Египет и воздержаться от выезда через Иорданию Дипломат также предупредил, что дипмиссия сейчас не в состоянии организовать полноценную эвакуацию соотечественников.