03 марта 2026 в 09:50

Американцам в Израиле указали на путь к спасению

Посол США в Израиле рекомендовал гражданам эвакуироваться через Египет

Международный аэропорт Шарм-эш-Шейх в Египте Международный аэропорт Шарм-эш-Шейх в Египте Фото: Shutterstock/FOTODOM
Находящимся в Израиле гражданам США следует эвакуироваться наземным путем через Египет и воздержаться от выезда через Иорданию из-за повышенной угрозы безопасности, заявил посол США в Израиле Майк Хакаби на своей странице в соцсети X. Дипломат также предупредил, что американское посольство сейчас не в состоянии организовать полноценную эвакуацию соотечественников.

На данный момент лучший вариант — воспользоваться автобусами Министерства туризма Израиля до Табы (Египет) и оттуда вылететь самолетом или отправиться в Каир. <…> Я не рекомендую выезжать через Иорданию в настоящее время, — указал Хакаби.

Он также добавил, что даже в случае возобновления работы аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве число рейсов будет крайне ограниченным. В первое время они будут выполняться только израильской авиакомпанией El Al.

Ранее в ливанском шиитском движении «Хезболла» заявили об ударе по авиабазе, расположенной на севере Израиля. Атака была осуществлена с использованием беспилотных летательных аппаратов. В сообщении проиранской группировки уточняется, что атаке подверглись радиолокационные объекты и диспетчерские пункты, находящиеся на территории авиабазы Рамат-Давид.

