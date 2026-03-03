Наступление ВС РФ на Харьков 3 марта: обстановка у Волчанска и Купянска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 3 марта 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении во вторник, 3 марта: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении в ходе ожесточенных боев штурмовые подразделения группировки войск „Север“ сломили упорное сопротивление украинских пограничников и освободили село Круглое Волчанского района Харьковской области. В Волчанских Хуторах наши штурмовики продолжают зачистку развалин и подвалов бывших жилых домов. Противник стремится остановить продвижение наших штурмовых групп за счет высокой интенсивности применения ударных БПЛА — по району сосредоточения вражеских дроноводов военные химики „северян“ нанесли удары тяжелыми огнеметными системами», — пишет «Северный ветер».

По словам авторов канала, командование 113-й ОБр ТерО ведет активный набор операторов БПЛА, обещая потенциальным новобранцам исключить возможность их участия в штурмовых действиях.

«Однако информация, публикуемая в некрологах родственниками дроноводов 113-й ОБр ТерО, говорит об обратном. На Липцевском направлении штурмовые группы 11-го АК в ходе ожесточенных боев продвинулись на трех участках до 350 метров в лесном массиве в направлении села Веселого. На Великобурлукском направлении наши штурмовики продвинулись на четырех участках до 300 метров. Силами армейской авиации нанесено огневое поражение по позициям 159-й ОМБр ВСУ в районе Колодезного — враг понес существенные потери в живой силе», — добавил «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО

«Рыбарь» пишет, что российские подразделения неуклонно расширяют зону контроля в приграничье Харьковской области.

«Штурмовики продвигаются сразу на нескольких участках фронта, несмотря на регулярные контратаки ВСУ. К западу от Волчанска бойцы оттесняют противника с позиций на левом берегу Северского Донца. Некоторое время назад штурмовики окончательно зачистили окраины Лимана и установили контроль над лесополосами у дороги между ним и Вильчей. Восточнее подразделения ГВ „Север“ в ходе нескольких атак взяли в огневой мешок украинские формирования в урочище Вершина. Противник уже долгое время цепляется за позиции в лесном массиве, поскольку его занятие откроет ВС РФ путь к Зыбино и создаст угрозу взятия в огневой мешок подразделения ВСУ в Волчанских Хуторах», — отметили авторы канала.

По их словам, в руинах самих Хуторов пока продолжаются ожесточенные бои, штурмовики при поддержке дроноводов стремятся выбить ВСУ из центра населенного пункта.

«Также российские войска после нескольких недель боестолкновений зачистили Круглое. Передовые группы на данный момент развивают атаки на Нестерное, освобождение которого позволит ВС РФ установить огневой контроль над частью левого берега Волчьей между Николаевкой и Бударками. На восточном фланге направления противник пока сохраняет контроль над лесными массивами у Чугуновки. В них ВСУ накапливают личный состав для атак в сторону расположенного рядом крупного опорного пункта, что делает расположенные в лесах позиции приоритетной целью российской артиллерии и операторов БПЛА. Большая часть действий ГВ „Север“ на данный момент направлена на улучшение тактического положения на отдельных участках фронта. Российские войска не ведут крупные наступательные операции, вместо этого предпринимая атаки малыми силами по всей протяженности ЛБС. Это вынуждает противника держать на направлении значительные резервы и распылять их сразу на несколько рубежей обороны», — добавил «Рыбарь».

ВС РФ в зоне СВО

Военный эксперт Геннадий Алехин подчеркнул, что сейчас продолжаются активные боевые действия в районе Волчанска и Купянска.

«Наши после освобождения населенного пункта Графское продвинулись в сторону Великой Писаревки и одновременно ведут наступательные действия восточнее Великого Бурлука. Купянск. Бои продолжаются как на правом, так и на левом берегах реки Оскол. За минувшие двое суток огневые средства поражения российской армии нанесли ряд чувствительных ударов по энергетическим объектам Харькова и области, а также по цехам и ремонтным мастерским средних коммерческих предприятий, расположенных в Салтовском жилом массиве Харькова», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

