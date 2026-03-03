Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 12:28

Венгрия обвинила Украину в срыве транзита нефти из-за политики

Сийярто: Украина блокирует транзит нефти по «Дружбе» из-за политических причин

Украина блокирует транзит нефти по трубопроводу «Дружба» из политических соображений, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире программы «Час правды». Однако, по его словам, это является ее прямым контрактным обязательством.

Ситуация такова, что сегодня Владимир Зеленский не возобновляет поставки по политическим причинам. <...> Вообще-то они не оказывают услугу, а наживаются огромными деньгами на транзитных сборах. Это их договорное обязательство, — сказал Сийярто.

По словам венгерского министра, соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной четко обязывает Киев не ставить под угрозу энергобезопасность стран — членов Евросоюза. Сийярто уверен, что указания блокировать российскую нефть Украина получает из Брюсселя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах. В интервью итальянской газете он выразил уверенность, что смена руководства в Будапеште позволит нормализовать отношения между странами.

