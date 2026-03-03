В Совфеде высказались о вечно меняющейся позиции Зеленского про выборы Сенатор Джабаров: Зеленскому не нужны выборы, которые он с треском проиграет

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается проводить выборы, поскольку опасается сокрушительного поражения, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, политик непоследователен в своих высказываниях из-за ослабления давления на его персону.

Зеленский не хочет проводить выборы, поскольку понимает, что он их проиграет однозначно, с треском. А для того чтобы не проводить, он ссылается на продолжение конфликта. И мирный договор он заключать с Россией не собирается, ни на какие уступки идти не хочет. Когда Киев «прессовали», требуя вести переговоры с РФ, он лепетал о готовности проводить выборы, но на определенных условиях. Сейчас давление, видимо, ослабло, и правда вылезла наружу. Но рано или поздно народ Украины поймет, что Зеленского надо сносить поганой метлой из президентского дворца, — высказался Джабаров.

Ранее Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине возможно лишь после полного завершения конфликта. По его словам, для этого необходима не временная передышка в боевых действиях, а окончательное прекращение противостояния.