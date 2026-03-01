Зимняя Олимпиада — 2026
В Совфеде высмеяли «деколонизацию» Донбасса киевскими властями

Волошин: переименование городов в Донбассе говорит о беспомощности Киева

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Решение «переименовать» районы в Донецке, Луганске и других городах Донбасса лишь подчеркивают бессилие официального Киева, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. По его словам, украинская власть продолжает попытки перекроить реальность на бумаге.

Киевский режим продолжает бороться с фантомными болями <...> Придуманные названия представляют собой прекрасный образец киевского «декоммунизационного новояза» <...> Выглядит это весьма комично и говорит о тотальной беспомощности нынешних властей Украины, отметил Волошин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва воспринимает случаи героизации нацизма как идеологический фронт коллективного Запада против России, из-за этого на Украине к власти пришли необандеровцы. Сначала все это наблюдалось в странах Восточной Европы, где были отработаны технологии постсоветской «декоммунизации», считает Захарова.

До этого украинский Институт национальной памяти заявил, что Бородинская битва и все связанные с ней объекты культурного наследия и географические названия признаны в стране «российской пропагандой». Подобные названия подлежат «декоммунизации» в рамках действующего украинского законодательства.

