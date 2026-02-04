Представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала уполномоченного по защите государственного языка Украины Елену Ивановскую. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, такая чиновница была бы «крайне востребована в Третьем рейхе».

Поводом стали высказывания Ивановской, которая возмутилась тем, что украинцы переходят на русский язык в бытовом общении, если этого не требует законодательство. Дипломат отметила, что на фоне острых проблем Украины, таких как коррупция, отсутствие базовых свобод и перебои с электричеством, Киев озабочен лишь тем, «кто и где еще до сих пор говорит на русском языке».

Я думаю, что, конечно, такой человек просто был бы крайне востребован в Третьем рейхе. Представляете? Ходить и проверять, кто обсуждает собачек и котиков на каком языке, — сказала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что антироссийские акции Киева в рамках переиначивания истории «даже Шарикову не снились». По ее словам, еще один пример так называемой деколонизации Украины — обращение «карманной структуры необандеровцев» в Минкультуры и Украинский институт национальной памяти с инициативой переименовать в Харькове библиотеку имени русского писателя Владимира Короленко.