Россиянам рассказали, что делать в случае утечки интимных фото

При утечке интимных фото в сеть необходимо зафиксировать факт преступления, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Роскачества. Специалисты подчеркнули, что это поможет при обращении в правоохранительные органы.

Чтобы привлечь их к ответственности, нужно написать заявление в полицию. Обязательно сохраните доказательства: ссылки на публикации, скриншоты, переписку, где фигурируют эти файлы. Преступление считается совершенным с того момента, как сведения стали известны хотя бы одному постороннему человеку, — рассказал главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.

Пострадавший также может подать иск о компенсации морального вреда, ее размер впоследствии определит суд. Отмечается, что ответственность за такие правонарушения наступает с 16 лет.

Ранее сообщалось, что депутаты ГД от партии «Новые люди» выступили с инициативой закрепить административную ответственность за отправку интимных изображений без согласия адресата. Парламентарии отметили, что количество жалоб россиянок на рассылку изображений интимного характера возросло.

