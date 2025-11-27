День матери
27 ноября 2025 в 15:21

Россиян хотят штрафовать за непрошеную рассылку интимных фото

В Госдуме предложили штрафовать за рассылку интимных фото без согласия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Депутаты ГД от партии «Новые люди» выступили с инициативой закрепить административную ответственность за отправку интимных изображений без согласия адресата, сообщает ТАСС со ссылкой на обращение парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым к главе Минюста Константину Чуйченко. Парламентарии отметили, что количество жалоб россиянок на рассылку изображений интимного характера возросло.

Считаем необходимым заполнить этот пробел и ввести в Кодекс об административных правонарушениях отдельный состав за направление гражданину без его согласия изображений интимного характера, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, — говорится в письме.

Случаи отправки интимных изображений фиксируются и в общественных местах, например в метро, где злоумышленники передают фото через беспроводные каналы, уточнили депутаты. Парламентарии подчеркивают, что получатели подобных файлов испытывают эмоциональное напряжение, однако не могут обратиться в полицию из-за отсутствия четкой правовой нормы. Сейчас такие эпизоды лишь изредка трактуются судами как распространение порнографии, а возбуждение уголовного дела за разовую отправку считают несоразмерным. В итоге, отмечают депутаты, граждане фактически остаются без защиты от цифровых домогательств.

Ранее стало известно, что житель Молодечненского района Минской области предстанет перед судом за развращение школьницы. По данным источника, родители 10-летней девочки застали ее и 25-летнего мужчину на совместной прогулке. Оказалось, что они знакомы два года и на протяжении этого времени обменивались интимными фото и видео. Обвиняемый начал знакомиться с малолетними через интернет в 2021 году, изменяя свой возраст.

