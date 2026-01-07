Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 21:11

Дубль Голдобина привел СКА к победе над «Ладой»

СКА обыграл «Ладу» со счетом 5:4 благодаря дублю Голдобина

Николай Голдобин Николай Голдобин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Петербургский СКА одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:4 в овертайме. У победителей дублями отметились Рокко Гримальди и Николай Голдобин, еще одну шайбу забросил Егор Савиков.

Голдобин, отдавший две результативные передачи, достиг отметки в 300 очков в КХЛ. Для тольяттинского коллектива это поражение стало уже седьмым подряд — последнюю победу команда одержала 19 декабря над «Шанхай Дрэгонс».

В турнирной таблице СКА занимает 7-е место в Западной конференции с 49 очками после 40 матчей. «Лада» находится на последнем, 11-м месте с 27 очками после 43 игр. В следующем туре СКА 10 января сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом», а «Лада» днем ранее примет «Сочи».

До этого «Вашингтон Кэпиталз» на выезде проиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальный хоккейной лиги. Матч на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился со счетом 5:1. Голевой передачей в составе «Кэпиталз» отметился российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин, сообщается на сайте НХЛ.

СКА
хоккей
спорт
хоккеисты
