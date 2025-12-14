Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 08:07

Голевая передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от разгромного поражения

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде проиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальный хоккейной лиги. Матч на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился со счетом 5:1. Голевой передачей в составе «Кэпиталз» отметился российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин, сообщается на сайте НХЛ.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Логан Стэнли, Морган Бэррон, Алекс Иафалло и Габриэль Виларди, отметившийся дублем. Единственная шайба гостей оказалась на счету Джейкоба Чикрана. Россиянин Богдан Тринеев провел в составе «Вашингтона» дебютный матч. В 2020 году его выбрали на драфте НХЛ в четвертом раунде под общим 117-м номером.

На данный момент «Вашингтон» занимает третье место в таблице Столичного дивизиона — команда набрала 40 очков в 32 матчах. «Виннипег» идет шестым в Центральном дивизионе с 31 очком. В ночь на 17 декабря по мск «Кэпиталз» на выезде сыграет с «Миннесотой», а «Виннипег» в ночь на 16 декабря примет «Оттаву».

Ранее сообщалось, что Овечкин достиг грандиозной личной отметки. В ходе встречи с «Каролиной Харрикейнз» он набрал свое 1800-е очко в карьере с учетом всех официальных матчей НХЛ — как регулярного чемпионата, так и игр плей-офф. Благодаря этому достижению россиянин вошел в число величайших бомбардиров лиги.

