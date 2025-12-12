Овечкин поставил новый личный рекорд в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг грандиозной личной отметки, сообщается на сайте клуба. В ходе встречи с «Каролиной Харрикейнз» он набрал свое 1800-е очко в карьере с учетом всех официальных матчей НХЛ — как регулярного чемпионата, так и игр плей-офф.

Нападающий на 25-й минуте встречи отдал голевую передачу своему одноклубнику. Для 40-летнего капитана «Вашингтона» эта статистическая веха стала итогом 1683 сыгранных матчей, в которых он забросил 988 шайб и отдал 812 результативных передач.

Благодаря этому достижению Овечкин вошел в число величайших бомбардиров лиги, став лишь 11-м хоккеистом в истории, преодолевшим рубеж в 1800 очков. Абсолютный рекорд лиги принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (3237 очков в 1694 матчах).

Ранее Овечкин признавал, что игроки сборной России ничего не могут поделать с недопуском к Олимпийским играм 2026 года. Как уточнил российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз», спортсменам остается лишь подчиниться правилам. Он также выразил надежду на будущие изменения в данной ситуации.