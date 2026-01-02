Новый год — 2026
02 января 2026 в 20:16

Минобороны России опровергло сообщения о ракетном ударе по Харькову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Информация о якобы нанесении ударов по городу Харькову не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Российские войска не планировали и не применяли ракеты или авиацию против городской инфраструктуры.

Информация о якобы нанесении 2 января текущего года Вооруженными силами Российской Федерации удара по городу Харькову не соответствует действительности. Вооруженные силы РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города Харькова, — уточнили в пресс-службе.

Ранее военнослужащие ВС РФ уничтожили три штурмовые группы ВСУ в районе Лимана Харьковской области. Российские бойцы заняли вражеский опорный пункт, а при попытке контратаки противника все три группы были ликвидированы огневым поражением.

Позднее стало известно, что командование ВСУ отменило отпуска после ранений для военнослужащих в Харьковской области. Также в учебных центрах сократили срок подготовки солдат для доукомплектования нескольких бригад, включая 57-ю и 58-ю мотопехотные.

