Умер актер из сериала «Доктор Живаго»

Актер и режиссер Андрей Хорошев, известный по сериалу «Доктор Живаго», умер в возрасте 66 лет, сообщили в Telegram-канале управы Гагаринского округа Якутска. Причина смерти не уточняется.

1 января на 67-м году ушел из жизни телеведущий, преподаватель, человек, внесший большой вклад в развитие туристической отрасли Якутии, житель Гагаринского округа Андрей Федорович Хорошев, — говорится в сообщении.

Андрей Хорошев появился на свет 29 июня 1959 года в подмосковном Нахабино. В 1983-м завершил обучение в Московском авиационном институте. Карьера актера включает участие в 13 кинофильмах и телесериалах, а также продолжительную работу на телевидении. Значительный период своей жизни Хорошев провел в Якутии. В семье артиста выросло четверо детей — одна девочка и три мальчика.

