02 января 2026 в 20:24

Умер актер из сериала «Доктор Живаго»

Актер Хорошев умер на 67-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Актер и режиссер Андрей Хорошев, известный по сериалу «Доктор Живаго», умер в возрасте 66 лет, сообщили в Telegram-канале управы Гагаринского округа Якутска. Причина смерти не уточняется.

1 января на 67-м году ушел из жизни телеведущий, преподаватель, человек, внесший большой вклад в развитие туристической отрасли Якутии, житель Гагаринского округа Андрей Федорович Хорошев, — говорится в сообщении.

Андрей Хорошев появился на свет 29 июня 1959 года в подмосковном Нахабино. В 1983-м завершил обучение в Московском авиационном институте. Карьера актера включает участие в 13 кинофильмах и телесериалах, а также продолжительную работу на телевидении. Значительный период своей жизни Хорошев провел в Якутии. В семье артиста выросло четверо детей — одна девочка и три мальчика.

Ранее американский актер Джеймс Рэнсон скончался в возрасте 46 лет. Тело нашли в его собственном доме в Лос-Анджелесе. Правоохранительные органы, осмотревшие место, не обнаружили никаких признаков насильственной смерти. Джеймс Рэнсон стал широко известен после роли Эдди Каспбрака во второй части фильма ужасов «Оно», вышедшей в 2019 году. Картина была снята по мотивам романа писателя Стивена Кинга.

Умер актер из сериала «Доктор Живаго»
Мечты о детях, сравнения с Борисовым, театр: как живет актер Юрий Гаас
