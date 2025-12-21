Умер звезда известных фильмов «Оно» и «Прослушка» NYP: известный по роли в фильме «Оно» Джеймс Рэнсон скончался в возрасте 46 лет

Скончался американский актер Джеймс Рэнсон, получивший известность благодаря ролям в культовых проектах. Ему было 46 лет, сообщает газета New York Post со ссылкой на представителей семьи знаменитости.

Тело Рэнсона было обнаружено в его доме в Лос-Анджелесе. Причины смерти в настоящее время не уточняются. Сотрудники правоохранительных органов не выявили признаков насильственных действий.

Джеймс Рэнсон широко известен по роли Эдди Каспбрака во второй части хоррор-фильма «Оно» (2019), снятого по роману Стивена Кинга. Также значимой работой в его карьере стала роль Зигги Соботки в третьем сезоне знаменитого телесериала канала HBO «Прослушка» (The Wire).

Актер родился и вырос в Балтиморе, штат Мэриленд, в семье ветерана войны во Вьетнаме. Его творческий путь начался не в кино: некоторое время он играл на гитаре в рок-группе, после чего решил получить профессиональное образование и поступил в школу изобразительных искусств в Манхэттене. Одной из его первых заметных работ в кинематографе стала роль в спорной драме режиссера Ларри Кларка «Кен Парк» (2002). За свою карьеру актер также снимался в таких проектах, как сериал «Сыны анархии», фильмы «Девушка в зеркале» и «Элитное общество».

