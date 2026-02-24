Культовый роман обещали вернуть в продажу после редактирования АСТ: роман Кинга «Оно» отредактируют и вернут в продажу

Роман Стивена Кинга «Оно» отредактируют и вернут в продажу сообщили в пресс-службе издательства АСТ. По их словам, часть текста романа не соответствует законам России.

К сожалению, проведенная экспертиза показала, что текст романа не соответствует нормам действующего законодательства РФ, и книга может вернуться в продажу только после редактирования части текста, — говорится в сообщении.

Издательство АСТ уточнило, что решение по данному вопросу возможно принять лишь после обсуждения с владельцем авторских прав, с которым уже ведутся переговоры. Их итоги будут опубликованы позже.

Ранее АСТ отозвало тираж романа «Оно» Кинга после жалоб на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Гендиректор издательства Татьяна Горская отметила, что в книге были изображены нетрадиционные отношения.

Также председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предупредила, что фильм «Оно» по роману Кинга могут полностью запретить в России. По ее словам, причиной стали присутствующие там ЛГБТ-сцены.