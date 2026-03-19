19 марта 2026 в 19:36

Министр информации Ливана лично позвонил раненым журналистам RT

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Министр информации Ливана Пол Моркос лично связался по телефону с корреспондентом RT Стивом Суини и оператором Али Сбейти, которые пострадали в результате израильского авиаудара на юге страны, сообщили ТАСС в секретариате главы ведомства. Глава министерства поинтересовался состоянием здоровья журналистов после инцидента на мосту через реку Литани.

Министр Пол Моркос лично связался по телефону с репортером Стивом Суини и оператором Али Сбейти, работающими на Russia Today. Он осведомился об их самочувствии после того, как оба стали целью израильского авиаудара, — сказала собеседница журналистам.

В секретариате отметили, что Моркос пристально следит за всеми случаями нападений на представителей СМИ при исполнении ими профессионального долга. Он выразил обеспокоенность участившимися атаками на прессу в регионе.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ракетный удар по съемочной группе телеканала RT в Ливане нельзя считать случайным. Она подчеркнула, что инцидент произошел не в районе стратегического военного объекта, а непосредственно в месте проведения репортажа.

Ливан
журналисты
RT
министры
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
