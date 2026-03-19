Министр информации Ливана лично позвонил раненым журналистам RT

Министр информации Ливана Пол Моркос лично связался по телефону с корреспондентом RT Стивом Суини и оператором Али Сбейти, которые пострадали в результате израильского авиаудара на юге страны, сообщили ТАСС в секретариате главы ведомства. Глава министерства поинтересовался состоянием здоровья журналистов после инцидента на мосту через реку Литани.

Министр Пол Моркос лично связался по телефону с репортером Стивом Суини и оператором Али Сбейти, работающими на Russia Today. Он осведомился об их самочувствии после того, как оба стали целью израильского авиаудара, — сказала собеседница журналистам.

В секретариате отметили, что Моркос пристально следит за всеми случаями нападений на представителей СМИ при исполнении ими профессионального долга. Он выразил обеспокоенность участившимися атаками на прессу в регионе.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ракетный удар по съемочной группе телеканала RT в Ливане нельзя считать случайным. Она подчеркнула, что инцидент произошел не в районе стратегического военного объекта, а непосредственно в месте проведения репортажа.