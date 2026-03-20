20 марта 2026 в 11:28

RT потребовал от ЦАХАЛ объяснений после атаки на журналистов в Ливане

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press
Телеканал RT потребовал от Армии обороны Израиля объяснений после атаки на его журналистов в Ливане. В редакции канала пояснили, что глава бюро телеканала в арабской стране Стив Суини работал в пресс-форме. Ответ Израиля пока не последовал.

Ранее Суини рассказал, что перед атакой ЦАХАЛ на мост в Ливане не было никаких предупреждений. Во время съемки репортажа на месте происшествия журналисты слышали лишь звук самолетов. По его мнению, это был точечный удар со стороны Израиля. Военные планировали убить съемочную группу, уверен журналист.

До этого стало известно, что Суини и оператор телеканала RT Али Рида получили ранения во время работы на юге Ливана. По данным редакции, журналисты находятся в сознании, им оказывается необходимая медицинская помощь.

18 марта Армия Израиля официально признала, что танковый обстрел подразделений ЦАХАЛ 6 марта поразил позицию ООН на юге Ливана, в результате чего пострадали миротворцы из Ганы. Расследование подтвердило факт ошибочного ведения огня военнослужащими по персоналу временных сил UNIFIL.

