Израиль признал вину в обстреле миротворцев в Ливане

Армия Израиля официально признала, что танковый обстрел подразделений ЦАХАЛ 6 марта поразил позицию ООН на юге Ливана, в результате чего пострадали миротворцы из Ганы, передает Reuters. Расследование подтвердило факт ошибочного ведения огня военнослужащими по персоналу временных сил UNIFIL.

Командование пояснило, что незадолго до инцидента израильские солдаты приняли миротворцев за источник вражеского противотанкового огня. В ЦАХАЛ подчеркнули, что удар не был преднамеренным и стал следствием неверной идентификации целей в зоне боевых действий.

Ранее британские СМИ писали, что в последние месяцы поддерживаемые Израилем палестинские ополчения активизировали операции против ХАМАС в секторе Газа, несмотря на начало конфликта с Ираном. По информации журналистов, они проводят рейды, тайные убийства и похищения в глубине контролируемых радикалами районов. При этом с прошлого года ополченцы получают от Израиля оружие, разведданные и авиационное прикрытие.

До этого верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал катастрофической ситуацию в секторе Газа. По его словам, жители гибнут от холода, голода, болезней и обстрелов. Тюрк также подчеркнул, что объем разрешенной к ввозу гуманитарной помощи недостаточен.