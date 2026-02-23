В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической Комиссар ООН Тюрк: жители Газы гибнут от холода, голода и израильских обстрелов

Ситуация в секторе Газа, где жители гибнут от холода, голода, болезней и израильских обстрелов, пока остается катастрофической, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. По его словам, которые приводит ТАСС, объем помощи, разрешенной к ввозу в Газу, остается недостаточным для удовлетворения потребностей населения. Тюрк также выразил обеспокоенность возможностью этнических чисток как в Газе, так и на Западном берегу реки Иордан.

Ситуация в Газе остается катастрофической, — сообщил он.

Ранее стало известно, что Израиль уведомил США, что не будет выделять средства на обеспечение деятельности Совета мира. Министр финансов Зеэв Элькин подчеркнул, что страна не собирается давать деньги из-за «отсутствия на то оснований».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что девять стран, включая Казахстан, ОАЭ и Саудовскую Аравию, внесли более $7 млрд (538 млрд рублей) на восстановление сектора Газа. Американский лидер заявил, что регион перестает быть очагом радикализма и террора. Трамп поблагодарил страны, которые согласились помочь.