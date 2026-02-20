Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 03:29

Девять стран подарили Газе $7 млрд

Трамп объявил о выделении $7 млрд на восстановление сектора Газа

Сектор Газа Сектор Газа Фото: jn1/ZUMAPRESS.com/Global Lool Press
Девять стран, включая Казахстан, ОАЭ и Саудовскую Аравию, внесли более $7 млрд на восстановление сектора Газа, заявил президент США Дональд Трамп на первом заседании Совета мира в Вашингтоне. По его словам, эти средства помогут региону преодолеть последствия кризиса, передает пресс-служба Белого дома.

Американский лидер заявил, что регион перестает быть очагом радикализма и террора. Трамп поблагодарил страны, которые внесли вклад в пакет помощи.

Ранее в пресс-службе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева сообщили, что глава государства посетит Вашингтон для участия в первом заседании Совета мира по Газе 18–19 февраля. В рамках поездки запланированы встречи с представителями американских компаний.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается единственной страной, которая решила выделить $1 млрд (77 млрд рублей) на помощь Палестине. Американская администрация, по чьей инициативе был организован Совет мира, позвала в организацию около 50 государств, включая Россию, Белоруссию и Украину.

