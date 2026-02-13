Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 13:05

Песков объяснил важность России в контексте вопроса Палестины

Песков: Россия остается единственной страной, предложившей $1 млрд для Палестины

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия остается единственной страной, которая решила выделить $1 млрд на помощь Палестине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что об этом важно помнить на фоне обсуждений международной поддержки Газы в рамках Совета мира, передает РИА Новости.

Здесь, наверное, важно, что до сих пор Россия остается единственной страной в мире, которая приняла решение выделить $1 млрд на помощь Палестине. И это очень важно не забывать, — сказал Песков.

Американская администрация, по чьей инициативе был организован Совет мира, позвала в организацию около 50 государств, включая Россию, Белоруссию и Украину. В списке страны от Австралии до Японии, которые уже подтвердили получение предложения.

Ранее представитель Кремля заявил, что Россия пока не приняла решение по участию в деятельности Совета мира. По его словам, вопрос все еще прорабатывает Министерство иностранных дел РФ.

До этого представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия не будет участвовать в первом заседании Совета мира по урегулированию конфликта в секторе Газа. Мероприятие запланировано на 19 февраля в Вашингтоне.

Россия
Дмитрий Песков
Палестина
сектор Газа
