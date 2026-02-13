Песков ответил, будет ли Россия участвовать в работе Совета мира

Россия пока не приняла решение по участию в деятельности Совета мира, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, МИД РФ прорабатывает этот вопрос.

Мы пока не определились со своей позицией по Совету мира, — сказал Песков.

Ранее политолог Малек Дудаков выразил мнение, что Совет мира утратит свое влияние без участия России. Он отметил, что лидеры большинства стран в этом объединении находятся под влиянием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не будет участвовать в первом заседании Совета мира по урегулированию конфликта в секторе Газа. Мероприятие запланировано на 19 февраля в Вашингтоне. Отмечается, что заседание Совета мира и конференция будут посвящены сбору средств на восстановление Газы.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Совет мира, созданный США, не сможет заменить Организацию Объединенных Наций. Он отметил, что американцы не очень любят ООН, потому что там нужно договариваться и искать компромиссы.