ЕС и страны Персидского залива сделали заявление об ответе на удары Ирана Евросоюз и ССАГПЗ заявили о праве стран Ближнего Востока ответить на атаки Ирана

Евросоюз и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) подтвердили право стран Ближнего Востока на ответные действия против Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глав МИД по итогам онлайн-встречи. Министры напомнили о статье 51 Устава ООН, которая допускает индивидуальную и коллективную самооборону в случае вооруженного нападения.

Министры напомнили о неотъемлемом праве стран ССАГПЗ, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, на индивидуальную и коллективную самооборону в ответ на вооруженные атаки со стороны Ирана, — говорится в документе.

В документе также подчеркивается, что государства ССАГПЗ вправе принимать все необходимые меры для защиты своей территории и граждан, а также для восстановления международного мира и безопасности.

5 марта иранский дрон взорвался на территории аэропорта Нахичевани в Азербайджане. У здания воздушной гавани была повреждена крыша, там начался пожар. Помимо этого, еще один дрон упал во дворе школы в том же населенном пункте. Президент страны Ильхам Алиев сообщил, что дал Вооруженным силам указание подготовить и осуществить меры в ответ на атаку БПЛА.