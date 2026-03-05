Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 16:25

ЕС и страны Персидского залива сделали заявление об ответе на удары Ирана

Евросоюз и ССАГПЗ заявили о праве стран Ближнего Востока ответить на атаки Ирана

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) подтвердили право стран Ближнего Востока на ответные действия против Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глав МИД по итогам онлайн-встречи. Министры напомнили о статье 51 Устава ООН, которая допускает индивидуальную и коллективную самооборону в случае вооруженного нападения.

Министры напомнили о неотъемлемом праве стран ССАГПЗ, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, на индивидуальную и коллективную самооборону в ответ на вооруженные атаки со стороны Ирана, — говорится в документе.

В документе также подчеркивается, что государства ССАГПЗ вправе принимать все необходимые меры для защиты своей территории и граждан, а также для восстановления международного мира и безопасности.

5 марта иранский дрон взорвался на территории аэропорта Нахичевани в Азербайджане. У здания воздушной гавани была повреждена крыша, там начался пожар. Помимо этого, еще один дрон упал во дворе школы в том же населенном пункте. Президент страны Ильхам Алиев сообщил, что дал Вооруженным силам указание подготовить и осуществить меры в ответ на атаку БПЛА.

Иран
Евросоюз
Ближний Восток
удары
атаки
ответы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Я ее заблокировала»: Екатерина Волкова рассказала об отношениях с матерью
Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес блокирующего кредит ЕС политика
Раскрыто, что грозит экс-замминистра обороны Цаликову
«Носят ради шутки»: Лисовец назвал забытый в России стиль
Mash насчитал у экс-замминистра обороны Цаликова имущества на 1 млрд рублей
Алиев раскрыл виновных в атаке на посольство Азербайджана в 2023 году
Саудовская Аравия нашла способ «спасти» нефтяные доходы от ударов Ирана
Лазаревой захотели ужесточить приговор в России: что она сделала, детали
В России пообещали учесть риски ядерной риторики ЕС и Украины
Названа главная угроза для США от развязывания войны на Ближнем Востоке
Врач озвучил топ-10 плохих гигиенических привычек россиян
Терапевт объяснила, в каких случаях повышение температуры считается нормой
Психолог дала советы, как выбрать удачный подарок на 8 Марта
Российские IT-компании «закрыли двери» перед джунами
Появились детали потопления иранского фрегата IRIS Dena
Памфилова рассказала, как беспилотники помогут в организации выборов в ГД
МО Азербайджана назвало неприемлемым отрицание Ираном атаки на Нахичевань
«Успеть»: Галич о возможности стать матерью еще один раз
Дым появился над северной частью столицы Саудовской Аравии
Задержание Цаликова связали с другим скандальным экс-чиновником Минобороны
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.