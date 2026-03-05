Аллерголог дала совет, какие цветы лучше не дарить на 8 Марта Аллерголог Молочкова посоветовала не дарить лилии на 8 Марта

Лучше не дарить лилии на 8 Марта, так как их сильный аромат может вызвать головную боль и спазм дыхания даже у здорового человека, предупредила аллерголог КДЦ «Ромашка» Александра Молочкова. Специалист отметила, что лучше избегать гербер и хризантем, пишет «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Самыми «ядовитыми» считаются лилии: их сильный аромат может вызвать головную боль и спазм дыхания даже у здорового человека, а пыльца является мощнейшим аллергеном. Избегать следует также гербер и хризантем, так как их пыльца быстро распространяется по помещению, — пояснила Молочкова.

Кроме того, интенсивный аромат имеют ландыши, а декоративные подсолнухи могут вызвать сильную аллергическую реакцию. Врач также назвала композиции из сухоцветов и злаков «настоящими пылевыми бомбами».

Ранее эксперт индустрии подарков Александр Воробьев заявил, что билеты в театр или на концерт, аромадиффузор, набор качественных свечей, техника для ухода за собой, гаджеты и домашний текстиль станут отличными презентами на 8 Марта. В качестве сюрприза он также посоветовал создать альбом воспоминаний.