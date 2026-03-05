Этот многолетник превратит вашу клумбу в россыпь персиковых горошин — роскошное цветение без заморочек и сложных манипуляций

Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 15:00

Фото: D-NEWS.ru
Представьте себе клумбу, усыпанную нежными цветами, похожими на россыпь персиковых горошин. Именно такой эффект создает годеция крупноцветковая сорта «феникс» — настоящая находка для садоводов, ценящих красоту и простоту в уходе.

Изысканная красота этого растения поражает с первого взгляда. Крупные махровые цветки лососево-розового оттенка с перламутровым отливом словно сотканы из тончайшего шелка. Они собраны в пышные соцветия, которые практически полностью укрывают аккуратный кустик, превращая его в живой букет.

Удивительная стойкость годеции сочетается с ее хрупким внешним видом. Растение не боится весенних и осенних похолоданий, радуя непрерывным цветением с июля до самых заморозков.

Простота выращивания делает годецию доступной даже для начинающих садоводов. Она неприхотлива к почвам, главное — обеспечить ей солнечное место. Регулярное удаление отцветших бутонов стимулирует появление новых соцветий.

Универсальность применения позволяет использовать годецию для оформления бордюров, клумб и садовых дорожек. При посадке в мае прямым посевом в грунт растение может даже дать самосев, радуя вас своими нежными цветами из года в год.

Этот удивительный цветок наполнит ваш сад легкостью и изяществом, создавая атмосферу нежности и очарования на протяжении всего лета.

Проверено редакцией
многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
