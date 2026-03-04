Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 15:45

Флорист дала советы по правильному уходу за подаренным букетом

Флорист Сафронова призвала ставить букеты в чистые вазы с газированной водой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Каждый букет следует ставить в чистую вазу с газированной свежей водой, заявила «Радио 1» флорист Валентина Сафронова. Она также посоветовала срезать новые цветы под углом в 45 градусов.

Когда вы принесли цветы из магазина, нужно обязательно сделать косой срез под 45 градусов. Лучше ножом, но ни в коем случае не ножницами. После этого нужно поставить букет в чистую вазу и периодически менять воду, делая при этом новый срез. Сахар в жидкость добавлять не советую, — предупредила Сафронова.

Она отметила, что газированная вода позволяет простоять букету дольше за счет углекислого газа. Эксперт добавила, что вода с сахаром, напротив, может укоротить жизнь цветам, поскольку в такой сладкой среде намного быстрее размножаются микроорганизмы.

Ранее эксперт по бизнес-эстетике Ирина Маркова заявила, что коллеги особенно запомнят креативный букет, отличающийся от стандартных цветочных композиции. По ее словам, розы станут отличным подарком для мужчин, тогда как тюльпаны и орхидеи могут порадовать женщин.

