Флорист развеяла популярные мифы о цветах

Желтые тюльпаны стали «символом разлуки» из-за некогда популярной песни, рассказала «Вечерней Москве» Флорист Наталья Колганова. По ее словам, гвоздики и одну розу дарить можно, а вот четного числа цветов лучше избегать.

Желтый традиционно символизирует солнце, радость, тепло и богатство. Когда-то популярная песня породила миф о разлуке, но сегодня он уже не имеет никакого значения. Например, весной букеты желтых оттенков становятся, наоборот, очень востребованными, — рассказала она.

При этом, если в России принято дарить букеты с четным количеством цветов, в Европе их не считают, если это только не число 13. В Азии же предпочитают избегать числа четыре, считая его неблагозвучным.

Ранее иммунолог Наталья Попова заявила, что учителям в честь 1 Сентября не следует дарить букеты с розами, георгинами и ромашками. По ее словам, эти цветы содержат большое количество пыльцы, которая является аллергеном.