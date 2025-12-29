Трамп озвучил свое мнение о гибели американцев на Украине

Президент США Дональд Трамп высказал сожаление по поводу гибели американских граждан на территории Украины. Отвечая на вопрос журналистов о послании семьям погибших наемников, он заявил, что печально, когда это происходит в чужой стране.
Заявление прозвучало после переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. Американский лидер обратил внимание, что среди погибших значились даже известные люди. Однако конкретных имен он приводить не стал.
Сообщение совершенно очевидно — как жаль, что они погибли в стране, в чужой стране. Печально, что такое могло произойти, — ответил Трамп.
Ранее хозяин Белого дома положительно оценил итоги важных дипломатических контактов, состоявшихся 28 декабря. По завершении переговоров с украинским коллегой в резиденции Мар-а-Лаго он заявил, что встреча была «замечательной», а двухчасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был «прекрасным».
Трамп выразил уверенность в возможности достижения договоренностей по урегулированию на Украине в течение нескольких ближайших недель. Однако при этом президент США оговорился, что при негативном сценарии соглашения может и не быть.