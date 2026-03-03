Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 15:27

Турэксперт призвала россиян не отдыхать на Шри-Ланке

Турэксперт Котляр призвала россиян не отдыхать на Шри-Ланке из-за энергокризиса

Шри-Ланка Шри-Ланка Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянам не следует в ближайшее время ехать на отдых в Шри-Ланку, заявила NEWS.ru основатель и директор популярного туристического агентства Майя Котляр. По ее мнению, в обозримой перспективе на фоне военного конфликта в Персидском заливе в этой стране случится энергетический кризис.

Сейчас из-за военных действий на Ближнем Востоке россияне выбирают альтернативные варианты для отдыха. Однако надо понимать, что Шри-Ланка очень зависима от поставок нефти из Ирана. Поэтому можно прогнозировать, что в ближайшее время там будет нарастать энергетический кризис, — пояснила Котляр.

Все остальные регионы Юго-Восточной Азии, по ее словам, сейчас безопасны, там вполне можно отдыхать нынешней весной. Она полагает, что можно рассматривать Индонезию, Бали и Малайзию.

Ранее адвокат Григорий Сарбаев порекомендовал подавать в суд на туроператоров, если они удерживают штрафы за аннулирование туров в страны Ближнего Востока. По его словам, закон в этом случае полностью на стороне потребителя, а предприниматели лишь наживаются на туристах.

отдых
туризм
Иран
Шри-Ланка
ОАЭ
туристы
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гид из Красноярска раскрыл, когда возобновятся поиски семьи Усольцевых
На Западе спрогнозировали падение нефтепереработки в Азии из-за Ирана
В США начали расследование против агентов ICE
Наталья Бардо вступилась за «устаревшие» конкурсы красоты
Автоэксперт напомнил, что делать в случае заноса машины на дороге
Стала известна причина отсутствия у умершего драматурга Коляды жены и детей
В Сочи произошло землетрясение
Белый дом уличили в манипуляциях по ядерному вопросу перед атакой на Иран
Апокалипсис в Тегеране после новых взрывов сняли на видео
Экс-депутат показал язык судье и отправился в колонию
«Есть шанс»: экс-нардеп об ускорении СВО из-за конфликта на Ближнем Востоке
Турэксперт призвала россиян не отдыхать на Шри-Ланке
Викинга аномальных размеров нашли в Великобритании
Женщина потребовала моральную компенсацию за лишние 12 дней в колонии
Столица Ирана сотряслась от взрывов
В окружении Тарантино ответили на слухи о его гибели в Израиле
Нового министра обороны Ирана ликвидировали спустя сутки после назначения
Психолог назвала неочевидный фактор низкой самооценки
В США назвали четыре цели Трампа в войне с Ираном
Европолитики попросили у Украины доступ к «Дружбе»
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.