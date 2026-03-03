Турэксперт призвала россиян не отдыхать на Шри-Ланке Турэксперт Котляр призвала россиян не отдыхать на Шри-Ланке из-за энергокризиса

Россиянам не следует в ближайшее время ехать на отдых в Шри-Ланку, заявила NEWS.ru основатель и директор популярного туристического агентства Майя Котляр. По ее мнению, в обозримой перспективе на фоне военного конфликта в Персидском заливе в этой стране случится энергетический кризис.

Сейчас из-за военных действий на Ближнем Востоке россияне выбирают альтернативные варианты для отдыха. Однако надо понимать, что Шри-Ланка очень зависима от поставок нефти из Ирана. Поэтому можно прогнозировать, что в ближайшее время там будет нарастать энергетический кризис, — пояснила Котляр.

Все остальные регионы Юго-Восточной Азии, по ее словам, сейчас безопасны, там вполне можно отдыхать нынешней весной. Она полагает, что можно рассматривать Индонезию, Бали и Малайзию.

Ранее адвокат Григорий Сарбаев порекомендовал подавать в суд на туроператоров, если они удерживают штрафы за аннулирование туров в страны Ближнего Востока. По его словам, закон в этом случае полностью на стороне потребителя, а предприниматели лишь наживаются на туристах.