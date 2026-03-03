У популярной в Сети японской макаки Панти отберут плюшевого друга

Сотрудники японского зоопарка хотят забрать у одинокого детеныша макаки Панти плюшевого орангутана, сообщило издание The Tab. Там рассказали, что оставшееся без матери животное быстро привязалось к игрушке.

Как объяснили сотрудники учреждения, макаке недавно исполнилось шесть месяцев, с этого возраста детеныши постепенно отходят от матери. Обезьяну также запустили в вольер , куда могут заходить его сородичи, чтобы быстрее интегрировать животное в стаю. Так Панти может быстрее стать частью группы и его уже не будет нужна игрушка, отметили специалисты.

Панти появился на свет 26 июля. После того как его мать отказалась от него, малыша перевели на искусственное питание. В конце января его вернули в стаю, но он так и остался одиноким.

В свою очередь зоопсихолог Стелла Малетина выразила мнение, что малыш японской макаки Панти никогда не станет своим в новой стае, потому что не сможет усвоить ее язык. Она указала на то, что его воспитывали люди. Эксперт подчеркнула, что ученые и сотрудники зоопарка хорошо справились с адаптацией макаки.