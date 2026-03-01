Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 20:04

Уникального робота-буддиста разработали в Японии

Первого в мире робота-буддиста создали в Японии

Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press
В Японии собрали первого в мире робота-буддиста, сообщает Euronews. Он может имитировать религиозные ритуалы, медитацию, заниматься йогой и поддерживать беседы — андроида оснастили синтезатором речи.

Робот-буддист может передвигаться, кланяться и показывать жест со сложенными ладонями. В отличие от других прототипов он настроен на динамическое взаимодействие с людьми. Робот может отвечать на вопросы и вести диалог, а не выдавать заранее запрограммированные фразы.

Ранее около 50 роботизированных гуманоидов Unitree Robotics продемонстрировали элементы боевых искусств на фоне комплекса Храм Неба в Пекине. Представители корпорации уточнили, что их съемка была выполнена в реальности, без использования генеративного искусственного интеллекта.

До этого китайская компания WeRide и американский сервис Uber запустили услугу беспилотного такси в столице ОАЭ — Абу-Даби. На первом этапе в салоне каждого автомобиля присутствует оператор, однако в планах — полностью автономные поездки. Услуга уже охватывает около 70% центральных районов города.

Япония
роботы
буддисты
религии
