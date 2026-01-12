Женщина четыре года молилась Шреку Жительница Манилы четыре года принимала статуэтку Шрека за Будду и молилась

Жительница Манилы на протяжении четырех лет возносила молитвы и приносила дары статуэтке Шрека, ошибочно полагая, что перед ней изображение Будды, пишет South China Morning Post. Фигурка оказалась 3D-печатным персонажем популярного мультфильма.

История началась четыре года назад в одном из магазинов филиппинской столицы. Женщина, привлеченная округлой формой и добродушным выражением лица фигурки, решила, что это изображение Будды, и установила ее на домашнем алтаре. С тех пор она ежедневно зажигала благовония и обращалась к статуэтке с просьбами о благословении.

Ситуация прояснилась во время визита друга, который заметил несоответствие внешнего вида статуэтки общепринятым изображениям Будды. Внимательный осмотр выяснил, что это был Шрек, созданный с помощью 3D-печати.

По словам женщины, она была удивлена открытием, но восприняла произошедшее с юмором. Она подчеркнула, что главное в молитве — это искренность и добрые помыслы, а конкретный объект поклонения не имеет решающего значения. Несмотря на открытие, женщина не планирует расставаться со своим «зеленым Буддой». Она заявила о намерении продолжать молиться своему необычному талисману, считая его приносящим удачу.

