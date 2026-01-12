Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 15:57

Женщина четыре года молилась Шреку

Жительница Манилы четыре года принимала статуэтку Шрека за Будду и молилась

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительница Манилы на протяжении четырех лет возносила молитвы и приносила дары статуэтке Шрека, ошибочно полагая, что перед ней изображение Будды, пишет South China Morning Post. Фигурка оказалась 3D-печатным персонажем популярного мультфильма.

История началась четыре года назад в одном из магазинов филиппинской столицы. Женщина, привлеченная округлой формой и добродушным выражением лица фигурки, решила, что это изображение Будды, и установила ее на домашнем алтаре. С тех пор она ежедневно зажигала благовония и обращалась к статуэтке с просьбами о благословении.

Ситуация прояснилась во время визита друга, который заметил несоответствие внешнего вида статуэтки общепринятым изображениям Будды. Внимательный осмотр выяснил, что это был Шрек, созданный с помощью 3D-печати.

По словам женщины, она была удивлена открытием, но восприняла произошедшее с юмором. Она подчеркнула, что главное в молитве — это искренность и добрые помыслы, а конкретный объект поклонения не имеет решающего значения. Несмотря на открытие, женщина не планирует расставаться со своим «зеленым Буддой». Она заявила о намерении продолжать молиться своему необычному талисману, считая его приносящим удачу.

Ранее спасатели нашли признаки жизни под многометровой лавиной мусора, обрушившейся на предприятие по утилизации отходов на Филиппинах. Погибли минимум четверо рабочих, а свыше 30 человек считаются пропавшими без вести.

