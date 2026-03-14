Фильм с Ивлеевой, молодая жена, мнение об СВО: как живет актер Сергей Пиоро

Актер Сергей Пиоро продолжает творческую деятельность. Что он говорил о спецоперации и отъезде из России, в каких проектах снимается сейчас?

Чем известен Пиоро

Сергей Пиоро родился 14 февраля 1972 года в Екатеринбурге. Окончил Екатеринбургский театральный институт.

Известность ему принесли роли капитана Шустова в сериале «След» и Павла Владимировича Зуева в ситкоме «Универ. Новая общага». При этом Пиоро заявлял, что проект «След» помешал его карьере.

«Я должен был сниматься в одном очень интересном проекте, уже примерил костюм, был на гриме. И тут мне позвонила кастинг-директор и спросила, снимаюсь ли в „Следе“ и сколько. Через полчаса она позвонила еще раз и сказала, что мы расстаемся. Объяснение было следующее: режиссер хочет видеть неизвестного артиста. И так я терял не один проект, таких историй было много», — рассказывал он в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Сергей Пиоро Фото: Социальные сети

Также Пиоро снимался в картинах «Все смешалось в доме…», «Счастливы вместе», «Обручальное кольцо», «Лучше, чем люди», «Туристическая полиция», «Историк», «Точка ноль» и других. В картине «Туристическая полиция» он работал с блогером Анастасией Ивлеевой.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Пиоро

Сергей Пиоро в 2006 году женился на коллеге Елене Головизиной, с которой вместе снимался в сериале «Все смешалось в доме…»

В проекте Головизина играла дочь Пиоро. Она младше супруга на 10 лет. Пара воспитывает сына Арсения, он родился в 2009 году.

«Женщины — с другой планеты. Они — с Венеры, а мы, мужчины, — с Марса. И это будет всегда. Откуда, думаешь, у женщины эта логика? Но это их логика, и для них она оправданна. Для нас она другая, но если мы поймем этот момент и эти трудности перевода начнут смягчаться, то произойдет симбиоз. В этом и есть секрет семейного счастья», — рассуждал актер в интервью Светлане Баласанян.

Что Пиоро говорил об СВО и отъезде из РФ

Сергей Пиоро говорил, что не собирается покидать Россию. В интервью Светлане Баласанян он подчеркнул, что ему нравится быть «человеком мира» и путешествовать по разным странам, однако «дома всегда лучше».

«Мне нравится быть человеком мира. Было здорово, когда все границы были открыты и можно было спокойно путешествовать. Но дома же всегда лучше», — пояснил Пиоро.

Сергей Пиоро Фото: Социальные сети

Свое мнение о проведении спецоперации артист не высказывал, так как «не видит в этом смысла».

«А зачем это делать? Кто я такой, чтобы высказываться на эту тему в соцсетях? Для этого есть телевизор. Там все высказываются. Есть куча разных программ, каналов», — уточнил он.

Чем сейчас занимается Пиоро

Сергей Пиоро продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Мертвые души», «Время обнимать» и «Семейка легкого поведения».

В 2025 году вышел сериал «Универ. Молодые» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Универ. 15 лет спустя» и «Находка века» с Пиоро.

В интервью Светлане Баласанян актер признался, что в сериале «Универ. 15 лет спустя» у его героя, Павла Владимировича Зуева, появится любовница.

Читайте также:

Насмешки Кологривого, роман с Акиньшиной, дочь в США: как живет Козловский

Измены, проблемы со здоровьем, любовь к Москве: как живет Александр Збруев

Работа с Зеленским, борьба с алкоголизмом, СВО: как живет Эдуард Радзюкевич