ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 11:35

Раскрыты детали гибели полсотни человек в пустыне

BFMTV: 49 человек умерли от обезвоживания после поломки грузовика в Нигере

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В удаленном районе Нигера, расположенном в 80 километрах к западу от населенного пункта Ассамака, от жажды погибли 49 человек, сообщает BFMTV. Тела погибших были захоронены в братских могилах.

Как отмечает телеканал, причиной трагедии стала поломка транспортного средства, на котором передвигалась группа путешественников. Оставшись без воды и не сумев починить машину, люди оказались в ловушке в центре суровой пустынной местности, где экстремально высокие температуры и полное отсутствие источников водоснабжения делают выживание практически невозможным.

В материале издания также указывается, что спастись удалось лишь двоим из всей группы. Выжившие преодолели огромное расстояние, прежде чем им удалось добраться до водоема. После этого они смогли связаться с цивилизацией и вызвать помощь. Однако их остальные попутчики так и не дождались спасения.

Ранее сообщалось, что трое туристов погибли от переохлаждения на открытом участке горной вершины Мунку-Сардык в Бурятии. Причиной трагедии стал сильный ветер и отсутствие укрытия.

Мир
Африка
Нигер
пустыни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог рассказала о вреде кетчупа
Посол Ирана высказался о роли России в мире
Политолог назвал весомый мотив Европы для начала диалога с Россией
Лантратова рассказала о договоренности с украинским омбудсменом
«Видеть будущее»: Кустурица о попытках Запада отменить русскую культуру
РФПИ: шаги по строительству тоннеля между РФ и США будут ясны к концу года
Мужчина и женщина получили осколочные ранения при детонации дрона ВСУ
Нарколог дал совет, как повлиять на курящего подростка
Ученые из России создали оружие против самой агрессивной опухоли мозга
Родителям дали совет, как уберечь ребенка от зависимости от общения с ИИ
Суд отправил в СИЗО обокравшую блогеров москвичку
Защитник «Вегаса» поймал шайбу лицом и оказался в больнице
В Кузбассе пенсионер попал под поезд
Спикер ЗакСо Бабушкина рассказала о поддержке участников СВО
«Ура! Мы дома»: появились кадры с вернувшимися из плена бойцами
Ozon достиг договоренностей с Чувашией о развитии логистики в регионе
Как отпуск, ливни и скачки напряжения сделали страхование новой привычкой
Финал «Ролан Гаррос — 2026» Андреева — Хвалиньска: на кого ставят профи
В Венгрии раскрыли, в каком случае остановят процесс вступления Киева в ЕС
Туристов предупредили о странах с самым высоким уровнем преступности
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.