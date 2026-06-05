Раскрыты детали гибели полсотни человек в пустыне BFMTV: 49 человек умерли от обезвоживания после поломки грузовика в Нигере

В удаленном районе Нигера, расположенном в 80 километрах к западу от населенного пункта Ассамака, от жажды погибли 49 человек, сообщает BFMTV. Тела погибших были захоронены в братских могилах.

Как отмечает телеканал, причиной трагедии стала поломка транспортного средства, на котором передвигалась группа путешественников. Оставшись без воды и не сумев починить машину, люди оказались в ловушке в центре суровой пустынной местности, где экстремально высокие температуры и полное отсутствие источников водоснабжения делают выживание практически невозможным.

В материале издания также указывается, что спастись удалось лишь двоим из всей группы. Выжившие преодолели огромное расстояние, прежде чем им удалось добраться до водоема. После этого они смогли связаться с цивилизацией и вызвать помощь. Однако их остальные попутчики так и не дождались спасения.

Ранее сообщалось, что трое туристов погибли от переохлаждения на открытом участке горной вершины Мунку-Сардык в Бурятии. Причиной трагедии стал сильный ветер и отсутствие укрытия.