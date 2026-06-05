Ведущий «Умники и умницы» Юрий Вяземский назвал места рождения гениев в РФ Профессор Вяземский заявил, что гении могут родиться в любой точке страны

Развитие таланта не зависит от места проживания, отметил в интервью NEWS.ru ведущий программы «Умники и умницы» на Первом канале Юрий Вяземский. Он добавил, что с появлением интернета у жителей отдаленных населенных пунктов РФ появилось больше возможностей для проявления своих талантов.

Гении — непредсказуемые, они рождаются там, где хотят. Управляет ими Бог — дает этот огонь [талант] и голову, которая в состоянии этот огонь принять, как говорил Наполеон. <...> Благодаря интернету, который все ругают, появляются большие возможности для того, чтобы эту среду [места проживания] расширить, — сказал профессор МГИМО МИД РФ.

Вяземский выразил мнение, что целеустремленных молодых людей больше в провинции, чем в мегаполисах. К примеру, на программу «Умники и умницы» приезжали школьники даже с Чукотки, продемонстрировали высокий уровень знаний, отметил собеседник.

Практика моя показывает, что чем дальше от Москвы и других столичных городов, тем больше человек стремится сам чего-то добиться. У меня [на программе «Умники и умницы» были] три человека, которые в первый раз приехали с Чукотки. Все трое выиграли [интеллектуальную викторину] и все трое поступили [без экзаменов в МГИМО, согласно условиям проекта], — рассказал Юрий Павлович.

Сегодня Юрий Вяземский отмечает 75-летие. Праздновать это событие, по его словам, планирует в кругу семьи, поскольку пышных торжеств не любит и старается избегать.

Ранее ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин заявил, что вузы должны, с одной стороны, научить студентов пользоваться искусственным интеллектом, а с другой — сделать так, чтобы молодые люди продолжали получать знания самостоятельно. Гордин назвал ИИ прекрасным и очень сложным инструментом.

Первый проректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Георгий Надарейшвили заявил, что вуз возвращается к устному контролю знаний студентов. По его словам, в эпоху развития ИИ важно уметь мыслить самостоятельно.