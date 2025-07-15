Юрист раскрыл, что грозит Вяземскому за фразу про дураков и Липецк Юрист Русяев: Вяземского могут оштрафовать за фразу про дураков в Липецке

Телеведущий и профессор МГИМО Юрий Вяземский, известный по передаче «Умницы и умники», может быть оштрафован, если окажется, что он действительно произнес фразу о дураках в Липецке, заявил в разговоре с NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, подобное высказывание может квалифицироваться как административное правонарушение.

Если фраза «Если ты дурак — живи в Липецке» действительно была произнесена публично, такое высказывание подпадает под признаки оскорбления, предусмотренные статьей 5.61 КоАП РФ. <...> Хотя в данном случае объектом оскорбления выступает <...> неопределенный круг лиц (жители Липецка), практика допускает возбуждение административного производства, если затронута группа граждан, объединенных по территориальному признаку и если установлено, что высказывание распространялось публично, — пояснил он.

Русяев пояснил, что для возбуждения административного дела потребуется заявление от пострадавших граждан или прокурора, который может выступить в защиту интересов неопределенного круга лиц. В качестве доказательств могут быть использованы видеозаписи, публикации в СМИ, расшифровки эфиров и другие материалы, отметил юрист.

При этом эксперт подчеркнул, что если будет установлен факт монтажа или недостоверности записи, то это полностью исключит ответственность предполагаемого автора высказывания. В случае подтверждения вины возможны несколько видов ответственности: административный штраф для физического лица до 5 тысяч рублей, дисциплинарные меры по месту работы (вплоть до увольнения). Относительно звучавших в СМИ требований о многомиллиардных компенсациях Русяев высказался скептически.

Подобные заявления скорее имеют характер медийного давления. Российские суды по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации присуждают компенсации исключительно в пользу конкретного заявителя, причем в умеренных объемах. Город или субъект Федерации как таковой не может выступать потерпевшей стороной, — подчеркнул он.

Ранее Вяземский заявил, что не оскорблял жителей Липецка. Так он отреагировал на появление в Сети записи, где он высказывает неприятные для местных жителей вещи.